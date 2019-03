The top players from parts of Stark, Summit, Portage, Medina, Wayne, Trumbull, Columbiana, Mahoning and Ashland counties are honored.

The Ohio Prep Sportswriters Association All-Northeast Inland District basketball teams honor the top players from parts of Stark, Summit, Portage, Medina, Wayne, Trumbull, Columbiana, Mahoning and Ashland counties. The teams are selected by a media panel from those areas.

Boys

Division I

First team

Kaleb Martin, Green, 5-foot-9, senior, 19.4 points per game; Lunden McDay, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-3, sr., 16.5; Samuel Emich, Copley, 6-6, sr., 16.8; Anthony Mazzeo, Massillon Jackson, 6-3, sr., 17.1; Jake Maranville, Uniontown Lake, 6-2, sr., 16.9; Sencire Harris, North Canton Hoover, 6-4, fr., 20.4; Julian Jackson, Massillon Perry, 5-9, sr., 17.3; Kyle Goessler, Brunswick, 6-2, sr., 22.4; Todd Simons, Austintown Fitch, 6-3, so., 18; Derrick Anderson, Youngstown Boardman, 6-0, jr., 17.8.

PLAYERS OF THE YEAR: Kaleb Martin, Green; Kyle Goessler, Brunswick.

COACHES OF THE YEAR: Pat Birch, Youngstown Boardman; Dru Joyce II, Akron St. Vincent-St. Mary.

Second team

Jordan Soyars, Barberton, 5-10, sr., 25.6; D.J. Jones, Copley, 6-0, sr., 20.1; Evan Bainbridge, Stow-Munroe Falls, 6-10, sr., 16.0; Matt Salopek, Akron Hoban, 6-2, sr., 10.1; Jarmond Hogg, Akron Ellet, 6-3, sr., 19.8; Kobe Johnson, Canton McKinley, 6-3, so., 15.4; Will Hyde, Massillon Jackson, 6-5, sr., 12.7; Christian Parker, Canton GlenOak, 6-5, jr., 12.0; Brett Martin, Massillon Washington,. 6-5, sr. 18.1; Dom McGhee, Warren Harding, 6-1, sr., 19.0.

Third team

Che Trevena, Youngstown Boardman, 6-1, sr., 12.1; Ralph Campbell, Twinsburg, 6-4, sr., 14.9; Malaki Branham, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-5, soph., 13.5; Donovan O’Neil, Green, 6-3, jr., 11.2; Seth Wilson, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-3, soph., 13.0; Jake Snyder, Akron Hoban, 6-0, sr., 12.7; Jagger Haynes, Massillon Perry, 6-6, jr., 13.0; Nick Mazzocca, Uniontown Lake, 6-5, sr., 11.1; Kyle Szumski, Medina, 6-1, jr., 16.1; Bryce Profitt, Medina Highland, 6-2, jr., 15.2.

Honorable mention

Zac Common, Kent Roosevelt; William Wallace, Hudson; D'Muntize Owens, Warren Harding; VannAubrey Thomas, Copley; Chris Painter, Akron St. Vincent-St. Mary; Dylan Dagley, Wooster; Corey Tripp, Medina; Garrison Keeslar, Green; Ryan Felberg, Twinsburg; Kenny McElrath, Twinsburg; James Moore, Cuyahoga Falls; Brandon Evans, Akron Kenmore-Garfield; Jack Burdett, Hudson; Dominick Moegerle, Akron Hoban; LaFette Johnson, Akron Firestone; Erik Stern, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit; Tommy Cummings, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit; Trevin Carter, Akron Ellet; Evan Wiehe, Macedonia Nordonia; Josiah Harris, Canton GlenOak; Trent Jones, Massillon Jackson; Brent Walker, Canton McKinley; Jonah McCartney, North Canton Hoover; Tre Massey, Brunswick; Jack Simmons, Wadsworth; Ryan Chema, Medina Highland; Cam Kreps, Youngstown Boardman; Ezra McKee, Wooster.

Division II

First team

Blane Himmelheber, Alliance Marlington, 5-11, sr., 16.0; Chris Livingston, Akron Buchtel, 6-5, fr., 24.3; Chris Richardson, Richfield Revere, 6-5, sr., 13.6; D.J. Snyder; Peninsula Woodridge, 5-8, sr., 15.5; Spencer Hall, Louisville, 6-8, sr., 13.5; Luke Fennell, Canal Fulton Northwest, 6-1, sr., 14.0; RJ Clark, Youngstown Ursuline, 5-11, sr. 21.3; Braeden O’Shaughnessy, Poland Seminary, 6-0, sr., 19.4; Cyler Kane-Johnson, Niles McKinley, 5-10, sr., 25.6.; AJ McClellan, Cortland Lakeview, 5-10, sr., 14.5.

PLAYER OF THE YEAR: Chris Livingston, Akron Buchtel.

COACHES OF THE YEAR: Jack Banks, Lodi Cloverleaf; Marlon McGaughy, Youngstown Chaney.

Second team

Trevor Strata, Alliance, 6-0, jr., 15.1; Brandon Heigelmann, Tallmadge, 6-4, jr., 21.4; Reese Leone, West Branch, 5-8, jr., 17.0; Jonathan King, Akron Buchtel, 6-5, sr., 12.0; Hunter Drenth, Richfield Revere, 6-8, jr., 15.0; Michael Knoll, Medina Buckeye, 6-7, sr., 15.1; Brock Brumfield, Medina Buckeye, 5-11, sr., 13.8; Daniel Kramer, Poland Seminary, 6-4, sr., 15.6; Marquel Gillespie, Youngstown Chaney, 6-1, sr., 14.5; Austin Claussell, Girard, 5-10, Sr, 16.4.

Third team

Andrew Pucci, Alliance Marlington, 6-3, jr., 18.5; Kevin Traylor, Struthers, 6-1, sr., 14.9; Arnold Jenkins, Streetsboro, 5-8, sr., 15.0; Billie Johnson, Akron East, 6-3, jr., 14.6; Ethan Hays, Aurora, 6-2, jr., 18.1; Jeff Remmick, Cortland Lakeview, 6-4, Sr., 12.5; Brycen Holliday, Lodi Cloverleaf, 5-11, jr., 15.9; Kyle Gamble, Canfield, 6-5, sr., 14; Pete Haas, Youngstown Cardinal Mooney, 6-1, sr., 13.1; Sharrod Taylor, Youngstown Chaney, 6-1, so., 11.5.

Honorable mention

Carson Ryan, Struthers; Aydin Hanousek, Canfield; Anthony Fire, Youngstown Cardinal Mooney; Matt Payich, Girard; Michael Massey, Peninsula Woodridge; Noah Peeples, Akron Buchtel; Samson Albert, Richfield Revere; Jaret Griffith, Akron Coventry; Conner Muldowney, Southeast; Phillip Wallace, Norton; Ethan Alexander, Ravenna; Amil Jenkins, Ravenna; Anthony Watkins, Medina Buckeye; Daniel Evans, Cortland Lakeview; Demarko Brooks, Alliance; Andrew Smith, Akron Springfield; Derveonte’ Russell, Akron East; Nick Hussing, Tallmadge; Tyler Scott, Norton; Cameron Adkins, Akron Manchester; Grant Baughman, Canal Fulton Northwest; Sean Blackmon, Canton South; Jared Mathie, Louisville; Chris Fontes, Canton South; Josh Young, Salem; William Brown, Youngstown Chaney; Carl Sadler, Young. East; Michael Cougras, Poland Seminary; Devan Keevey, Youngstown Ursuline; Nick Everett, Beloit West Branch; Corbin Foy, Niles McKinley; Cam Resatar, Hubbard; Nathan Barrett, Warren Howland; Christian Graziano, Girard.

Division III

First team

Lukas Swartz, Mogadore, 5-11, jr., 21.9; Mason Jakacki, Mantua Crestwood, 5-9, jr., 11.1; Caleb Francis, Atwater Waterloo, 6-1, jr., 14.7; Milan Square, Youngstown Valley Christian, 6-5, sr., 23.0; Tyler Stephens, Leavittsburg LaBrae, 6-6, sr., 19.9; Joe Abramovich, Warren Champion, 6-1, Sr. 17.7; Derek Reber, Apple Creek Waynedale, 6-4, sr., 15.0; Quinn Hiles, Creston Norwayne, 6-2 sr., 15.7; Kaden Mellott, West Salem Northwestern, 6-4, jr., 18.0; Chance Wells, Wooster Triway, 6-2, jr., 17.7.

PLAYER OF THE YEAR: Tyler Stephens, Leavittsburg LaBrae.

COACHES OF THE YEAR: Brian West, Creston Norwayne; Jason Wise, Atwater Waterloo.

Second team

Jordan Zupko, Mineral Ridge, 6-0, sr., 19.0; Dylan Johnson, Canton Central Catholic, 6-3, sr., 9.5; Angelo Milini, Canton Central Catholic, 6-3, jr., 13.9; Scott Steger, Rootstown, 6-2, sr., 15.3; Kyle Coffman, Mogadore, 6-3, sr., 15.3; Chris Brooks, Canfield South Range, 6-3, jr., 17.1; Benton Tennant, Leavittsburg LaBrae, 5-8, Sr., 12.0; Zach Geiser, Apple Creek Waynedale, 5-10, soph., 14.5; J.J. Cline, West Salem Northwestern, 6-1, jr., 13.2; Logan Domer, Orrville, 5-10, sr., 12.1.

Third team

Vaughn Dorsey, Atwater Waterloo, 6-7, jr., 14.8; Austin Peterson, Garrettsville Garfield, 6-3, jr., 13.3; Cooper Davies, Doylestown Chippewa, 6-3, sr., 13.9; Garett Fry, Loudonville, 6-3, sr., 15.3 ppg; Zeke Yost, Massillon Tuslaw, 5-10, sr., 13.5; Jaxon Anderson, Canfield South Range, 6-1, sr., 13.0; Preston Rapczak, Newton Falls, 6-2, 14.5; Ben Draper, Creston Norwayne, 5-9, jr., 13.9; Carston Betson, Jeromesville Hillsdale, 5-11, jr., 14.3; Ben Summers, Orrville, 6-2, sr., 12.1.

Honorable mention

Gage Friend, Newton Falls; Melvin Neail, Youngstown Valley Christian; Chase Wheelock, Warren Champion; Caleb Poldruhi, Sullivan Black River; Jack Steger, Rootstown; Charlie Henegar, Doylestown Chippewa; Max Adelman, Atwater Waterloo; Mason Higgins, Apple Creek Waynedale; Connor Kerr, Mogadore; Lucas Ruegg, Navarre Fairless; Bryce Biggs, Wooster Triway; Corlin Armour-Smith, Canton Central Catholic; Tom Mummertz, Massillon Tuslaw; Ben Shank, Rootstown; Trent Jakacki, Mantua Crestwood; Hunter Zentner, Columbiana; Landon Baker, Hanoverton United; Parker Hydrick, Hanoverton United; Dominic Posey, East Palestine; Drake Golden, Columbiana Crestview; Jonathan Herb, Sullivan Black River; Lohron Brown, Youngstown Valley Christian; Raysean Hicks, Campbell; Connor Meyer, Leavittsburg LaBrae; Ezell Brown, Youngstown Liberty; Connor Stevens, Brookfield; Austin Govenor, Mineral Ridge; Chase Murphy, Apple Creek Waynedale; Cal Rhamy, West Salem Northwestern; Joey Raudebaugh, Creston Norwayne; Cayden McDaniel, Orrville; Jacob Gessner, Loudonville; Luke Meech, Smithville.

Division IV

First team

Bert Jones, Windham, 6-2, fr., 17.4; Justin Sweeney, Lisbon David Anderson, 6-0, sr., 21.0; Gabe Lanzer, Sebring McKinley, 6-3, jr., 17.6; Matt Hvisdak, Lowellville, 5-10, sr., 17.1; Zach Rasile, McDonald, 6-0, jr., 36.0; Gage Elza, Bristolville Bristol, 6-0, sr., 26.2; Aiden Miller, Kinsman Badger, 6-3, sr., 21.4; Jalen Wenger, Dalton, 6-2, fr., 16.4.

PLAYER OF THE YEAR: Zach Rasile, McDonald.

COACH OF THE YEAR: Josh Upshire, Kinsman Badger.

Second team

Payton Triplett, Lake Center Christian, 6-4, sr., 15.6; Isaac Troyer, Kidron Central Christian, 6-1, jr., 14.6; Connor Stuart, Rittman, 6-2, sr., 11.1; Joey Knopp, East Canton, 5-11, sr., 15.9; Joey Clark, Sebring McKinley, 5-9, sr., 16.7; Shane Eynon, New Middletown Springfield, 6-2, sr., 14.2; Matt Church, Bristolville Bristol, 6-4, jr., 14.6; Tyler Roscoe, Vienna Mathews, 6-2, jr., 16.2.

Third team

Joey Dalessandro, Dalton, 6-0, jr., 11.1; Dylan Bonner, Kidron Central Christian, 6-1, jr., 13.6; Hunter Bates, Cortland Maplewood, 6-0, Sr., 16.0; Adam Nowak, Lake Center Christian, 6-5, jr., 15.9; Garrett Scott, Wellsville, 5-8, sr., 16.6; Cam Grodhaus, Salineville Southern, 6-1, jr., 17.0; Logan Lendak, Kinsman Badger, 5-8, jr., 12.5; Gianni Eaton, Warren JFK, 6-3, sr., 14.0.

Honorable mention

Kyle Caracanas, Southington Chalker; Riley Miller, Berlin Center Western Reserve; Javaz Mincy, Louisville Aquinas; Connor Boclear, Sagamore Hills Lawrence Upper; Justin Wright, Wellsville; Jayce Sloan, Salineville Southern; Jake Rotz, Lowellville; Mason Robison, North Jackson Jackson-Milton; John Smith, Vienna Mathews; Damion Durst, Bristolville Bristol; Brad Blaney, Kinsman Badger; Jake Portolese, McDonald; Cam Hollobaugh, Warren JFK; Logan Pharmer, Ashland Mapleton; Austin Sanders, Ashland Mapleton; Tyler Baer, Dalton; Logan Schrock, Kidron Central Christian; Kyle Scheibe, Rittman; Tyler Collins, Windham.

Girls

Division I

First team

Shyanne Sellers, Aurora, 6-1, soph., 23.0; Lonasia Brewer, Akron Hoban, 5-11, sr., 14.3; Emily Andrassy, Stow-Munroe Falls, 5-7, sr., 14.1; Kierstan Bell, Canton McKinley, 6-1, sr., 28.8; Annie Roshak, North Canton Hoover, 6-1, sr., 22.0; Hayley Smith, Canton GlenOak, 6-1, jr. 12.0; Rylee Pireu, Massillon Perry, 5-9, sr., 20.0;

Angela Fink, Brunswick, 5-9, sr., 13.2; Sabria Hunter, Austintown Fitch, 6-2, sr., 23.9; Stephanie Smith, Wooster, 6-2, sr., 16.1.

PLAYER OF THE YEAR: Kierstan Bell, Canton McKinley.

COACH OF THE YEAR: Erika Greenberg, Aurora.

Second team

Kamarah Bender, Warren Harding, 5-7, so., 21.1; Alana Ellis, Twinsburg, 5-11, jr., 20.0; Lizzy Stefanov, Stow-Munroe Falls, 6-1, sr.,13.1; Chelsea Huffman, Cuyahoga Falls, 5-10, jr., 18.4; Nakyah Terrell, Canton McKinley, 5-6, so., 9.9; Jade Abdulla, Canton GlenOak, 5-8, sr., 7.0; Emma Dretke, Massillon Jackson, 5-11, fr., 12.1; Peyton Davis, North Canton Hoover, 5-5, jr., 13.0; Serena Sammarone, Canfield, 5-6, sr., 17.5; Raegan Burkey, Youngstown Boardman, 5-7, so., 15.5.

Third team

Daisha Brown, Wooster, 5-9, jr., 14.9; Shayla Sellers, Aurora, 6-0, sr., 9.0; Kelsie Glass, Green, 5-7, sr., 9.0; Faith Burch, Warren Harding, 6-1, So., 12.2; Grace Mangapora, Canfield, 6-0, jr., 14.3; Aniyah Hall, Canton GlenOak, 6-0, so., 9.5; Kyla Foster, Canton McKinley, 5-6, so., 9.9; Lindsey Linard, Medina, 6-3, jr., 9.3; Sarah McKee, Medina, 6-1, so., 10.4; Kendall McCormick, Medina Highland, 5-8, so., 15.0.

Honorable mention

Alexis Radcliff, Akron Kenmore-Garfield; Madison Cluse, Macedonia Nordonia; Megan Hutson, Akron Hoban; Alyssa Martin, Akron Ellet; Warren; Mackenzie Hance, Uniontown Lake; Diamond Phillips, Warren Harding; Maria Torres, Youngstown Boardman; Jada Lazaro, Austintown Fitch; Taylor Fronk, Austintown Fitch; I’anna Lopp, Akron Kenmore-Garfield; Jayda Wallace, Akron Firestone; TaNayja Gooden-Wesley, Akron Hoban; Olivia Payne, Green; Sarah Mason, Akron Ellet; Paris Snell, Akron North; Hailey Haywood, Barberton; Emily Dente, Copley; Alaina Allesio, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit; Sophie Shifferly, Barberton; Katie Clark, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit; Hallie Majoros, Macedonia Nordonia; Kerianne Diese, Massillon Jackson; Abby Stephens, Uniontown Lake; Jill Hawks, North Canton Hoover; Addison Mucci, Canton GlenOak; Mckeyah Duley, Massillon Washington; Erin Hahn, Louisville; Sherlynn Mullett, Louisville; Taylor Leatherman, Wadsworth; Kylee Batey, Wadsworth; E’Anna Won, Wadsworth, Tess Myers, Medina Highland; Madison Luthy, Medina; Natalie Galaida, Brunswick; Sydney Clapp, Wooster.

Division II

First team

Bryana Housley, Norton, 5-3, sr., 9.4; Taylor Rinn, Richfield Revere, 5-9, sr., 18.0; Javaan Rogers, Akron Buchtel, 5-8, jr., 18.0; Lanae Riley, Akron St. Vincent-St.. Mary, 6-2, fr., 14.0; Megan Mitchell, Canton South, 5-9, sr., 16.5; Rachel Bolyard, Streetsboro, 5-5, sr., 21.2; Dayshanette Harris, Youngstown Ursuline, 5-7, sr., 28.3; Sarah Bury, Poland Seminary, 5-6, sr., 15.4; Alex Ochman, Warren Howland, 6-0, sr., 16.7; Caitlyn DeMassimo, Creston Norwayne, 5-9, soph., 12.9.

PLAYER OF THE YEAR: Dayshanette Harris, Youngstown Ursuline.

COACH OF THE YEAR: Nick Blanch, Poland Seminary.

Second team

Shaye Foutty, Canal Fulton Northwest, 6-0, sr., 12.1; Lauren Calhoun, Ravenna, 6-0, sr., 13.2; Grace Hete, Richfield Revere, 6-0, sr., 15.0; Maria Dobson, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-8, sr., 12.0; Kelsey Hosey, Norton, 6-0, sr., 12.1; Maria Sziva, Mogadore Field, 5-8, jr., 16.8; Peyton Alazaus, Beloit West Branch, 5-9, jr., 14.2; Trinity McDowell, Struthers, 6-1, sr., 13.7; Conchetta Rinaldi, Youngstown Cardinal Mooney, 5-8, sr., 13.1; Kayla Clark, Warren Howland, 6-1, sr., 10.6.

Third team

Emma Elia, Struthers, 5-6. so., 13.9; Imani Jackson, Akron Buchtel, 5-4, sr., 12.0; Lizzie Bickar, Tallmadge, 5-7, jr., 14.0; Avery Robinson, Ravenna, 5-10, jr., 12.3; Aneziah Fryer, Niles McKinley, 5-6, jr., 12.3; Alivia Lepley, Alliance Marlington, 5-8, sr., 14.4; Mckenna Jordan, Lodi Cloverleaf, 5-11, sr., 13.1; Jackie Grisdale, Poland Seminary, 5-9, so., 12.0; Kimberly McCann, Youngstown East, 5-6, jr., 11.1; Anyah Curd, Youngstown Ursuline, 6-0, sr., 10.2.

Honorable mention

Lauren Davis, Cuyahoga Falls CVCA; Adison Novosel, Richfield Revere; Iyana Murray, Akron East; Natalie Phillips, Akron Springfield; Carrie Wyman, Canal Fulton Northwest; Grace Heath, West Branch; Olivia Stanley, Creston Norwayne; Camden Hergenrother, Youngstown Cardinal Mooney; Kylie Krupp, Crestwood; Bailey Shutsa, Norton; Jordyn Severns, Tallmadge; Allison Lacher, Alliance Marlington; Mackenzie Fletcher, Alliance; Kelly Hoffman, Mantua Crestwood; Dawn Dial, Streetsboro; Madison Ross, Medina Buckeye; Gabby Glancy, Medina Buckeye; Grace Allen, Medina Buckeye; Kaylin Brown, Poland Seminary; Mone Clarkson-Reed, Youngstown Chaney; Alyssa Pompelia, Warren Howland; Madison Johnson, Niles McKinley; Madison Casey, Hubbard; Kennedy Kay, Creston Norwayne.

Division III

First team

Karli Anker, Akron Manchester, 5-6, so., 20.6; Majestic Sales, Massillon Tuslaw, 6-0, sr., 16.2; Andrea Radcliff, Ravenna Southeast, 5-10, sr., 19.0; Kayla Muslovski, Columbiana, 5-6, jr., 24.0; Izzy Lamparty, Canfield South Range, 5-9, so., 18.2; Sharda Williamson, Youngstown Liberty, 5-7, jr., 16.8; Celeste Ryman, Loudonville, 5-3, sr., 18.4; Celina Koncz, Doylestown Chippewa, 5-11, jr., 16.5; Mikaila Carpenter, Orrville, 6-1, sr., 18.0; Majestic Sales, Tuslaw, 6-0, sr., 16.2.

PLAYERS OF THE YEAR: Andrea Radcliff, Ravenna Southeast; Celeste Ryman, Loudonville.

COACH OF THE YEAR: Mark Alberts Sr., Orrville.

Second team

Emma Gumont, Warren Champion, 5-11, so., 14.3; Grace Mills, Garrettsville Garfield, 5-8, so., 18.2; Breeana Hutson, Newton Falls, 5-6, so., 12.1; Cassie Duplin, Louisville St. Thomas Aquinas, 5-10, sr., 18.8; Allison Sembach, Newton Falls, 5-4, jr., 11.8; Abby White, Warren Champion, 5-4, sr., 13.5; Kyla Jamison, Salem, 5-11, so., 14.8; Nikki Weber, Loudonville, 5-5, sr., 13.3; Shadra Hamsher, Orrville, 5-9, sr., 11.3; Kelsey Wolfe, Apple Creek Waynedale, 5-8, so., 14.5.

Third team

Ally St. Clair, West Salem Northwestern, 5-9, sr., 16.0; Grace Lindquist, Doylestown Chippewa, 6-0, sr., 12.7; Marissa Roberts, Leavittsburg LaBrae, 5-7, sr., 11.6; Jenna Smith, Garrettsville Garfield, 6-0, fr., 13.7; Haylee Kachner, Atwater Waterloo, 5-8, jr., 14.1; Alexa Harkins, Mineral Ridge, jr., 5-8, 16.0; Emily Seboe, Loudonville, 5-10, jr., 14.5; Mariah Goodard, Orrville, 5-6, sr., 12.5; Brooklyn Troyer, Apple Creek Waynedale, 5-8, so., 15.4; Bailey Clark, Doylestown Chippewa, 5-8, sr., 7.1.

Honorable mention

Sarah Meech, Smithville; Makenzy Capouellez, New Middletown Springfield; Olivia Williams, Leavittsburg LaBrae; Kaylee Reed, West Salem Northwestern; Bree Modic, Canfield South Range; Elizabeth Barreca, Newton Falls; Brooke Whitt, Warren Champion; Kasidy Smith, Rootstown; Echo Mayer-Kutz, Salem; Taylor Leedy, Massillon Tuslaw; Payton Stewart, Massillon Tuslaw; Shaelyn Stefancik, Rootstown; Shelby Morehead, Ravenna Southeast; Rachel Neer, Ravenna Southeast; Tanner Hoffer, Columbiana Crestview; Krista Perry, Columbiana Crestview; Kennedy Fullum, Columbiana; Grace Hammond, Columbiana; Ellie Davidson, Salem; Loren Swords, Hanoverton United; Joclyn Fristik, East Palestine; Jaliyah Mixon, East Palestine; Mariah Johnson, New Middletown Springfield; India Armour Clark, Campbell Memorial; Delia Watson, Youngstown Liberty; Fran Kesner, Mineral Ridge; Alexis Huscroft, Leavittsburg LaBrae; Isabelle Besancon, Smithville;Taylor Thomas, Doylestown Chippewa; Grace Vermilya, Loudonville; Natalie Adams, Wooster Triway; Laney Murphy, Apple Creek Waynedale.

Division IV

First team

Kennedy Haubert, Lake Center Christian, 5-6, sr., 21.5; Izzy Perez, Lisbon David Anderson, 5-6, jr., 16.6; Kristen Gill, Youngstown Valley Christian, so., 5-7, 23.7; Danielle Vuletich, Berlin Center Western Reserve, 6-3, so., 20.5; Caitlyn Condoleon, Warren JFK, 5-8, jr., 23.1; Bailey Drapola, Brookfield, 5-10, sr., 20.4; Makenna Geiser, Dalton, 5-8, jr., 15.6; Emma Cannon, Dalton, 5-11, sr., 14.3.

PLAYER OF THE YEAR: Bailey Drapola, Brookfield.

COACH OF THE YEAR: Amy Dolsak, McDonald.

Second team

Molly Howard, McDonald, 5-10, so., 13.0; Erica Gasser, Rittman, 5-10, sr., 12.3; Bella Zirzow, Bristolville Bristol, 6-0, fr., 15; Alyssa Serensky, Berlin Center Western Reserve, 5-5, jr., 11.5; Marissa Ventura, Cortland Maplewood, 5-6, fr., 11.5; Kiersten Tricker, Kinsman Badger, 5-8, sr., 13.8; Carlie Pratt, Vienna Mathews, 5-6, sr., 17.7; Sophia Constantino, McDonald, 5-5, so., 12.0.

Third team

Isabella Kline, East Canton, 5-8, so., 7.0; Hannah Mang, Lake Center Christian, 5-8, so., 16.9; NeSyiah Taylor, Youngstown Valley Christian, 5-9, sr., 14.3; Abigail Spalding, North Jackson Jackson-Milton, 5-8, jr., 10.6; Sam Moore, Lowellville, 5-2, fr., 10.1; Heidi Stiffler, Cortland Maplewood, 5-9, sr., 9.4; Brittany Mooney, Bristolville Bristol, 5-7, so., 9.7; Olivia Perry, McDonald, 5-5, sr., 10.0.

Honorable mention

Kori Dawkins, Sagamore Hills Lawrence Upper; Madison Blake, East Canton; Abby Reichard, East Canton; Maddie Liberati, Lisbon David Anderson; Ari Russell, Leetonia; Riley Felton, Salineville Southern; Cameron Carlevale, Wellsville; Kyleisha Jays, Sebring McKinley; Kennedy Miller, Berlin Center Western Reserve; Grace McDevitt, North Jackson Jackson-Milton; Brooke Morgan, Kinsman Badger; Madison Karr, Kinsman Badger; Alexis Weekley, Warren Lordstown; Kellee Applegate, Warren Lordstown; Courtney Hubbard, Cortland Maplewood; Kendyl Switzer, Bristolville Bristol; Danielle Bradley, Warren JFK; Becca Litz, Brookfield; Audrey Reardon, Brookfield; Camille Beatty, Dalton; Jalyssa Turner, Dalton; Kaliana Sisouphanh, Rittman; Olivia Galbraith, Kidron Central Christian; Bailee Orr, Kidron Central Christian; Sloan Welch, Ashland Mapleton; Cacie Stalnaker, Ashland Mapleton; Jordan Taylor, Jeromesville Hillsdale; Zahra Cunningham, Windham; Mackenzie McLean, Windham.