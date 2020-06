ATWATER



James L. and Peggy L. Manion to Alexander Hampton, 1336 Fairview Ave., $115,600



AURORA



Lindsay A. Konopka to Keith E. and Jennifer M. Yonally, 760 Clayton Drive, $469,900



KENT



W.E.M. Investments LLC to Zachary D. and Elizabeth L. Garster, 551 Fairchild Ave., $183,500



GARRETTSVILLE



Jason Pitsinger to Rebecca J. Strouse, 8168 Water St., $144,500



RAVENNA TOWNSHIP



Robert W. and Tammy A. Reddick to Larry Dean and Cindy L. Gibson, 6412 Marching Road, $217,000



SHALERSVILLE



Alexander C. Green to Edward L. Wargo, 2777 Field St., $126,000



STREETSBORO



Patsy J. Deskins to Ryan Fabian, 2772 Shadley St., $115,000



Robert F. and Carolyn K. Peters to John J. and Susan M. Matejovich, 1787 Hannum Drive, $280,000



WINDHAM



Anthony and Tina M. Maiorca to Anthony W. and Elizabeth G. Dlugolinski, 9839 E. Center St., $104,500



Leslie D. and Ellen F. Kiser to Kelsey Emerin Miller, 9863 E. Center St., $140,000



Melissa D. Zdanczewski to Floyd A. and Kathleen Burnside, 9905 Belden Drive, $65,500