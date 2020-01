BYESVILLE — The following Meadowbrook High School students were named to the Principal’s List (4.0 gpa), Honor Roll (3.5-3.99 gpa) or Merit List (3.0-3.49 gpa) for the second nine-week grading period.



Principal’s List



Seniors — Brayden Davidson, Emily Echols, Brandon Hickman, Brady Hlad, Aidan Johnston, Wesley Lab, Kayd Lacroix, Keara Ramage, Mollie Reeves, Karlie Sayre, Madison Sorg, Breanne Taylor Lowry, Jaden Valentine.



Juniors — Sierra Rose Cheeseman, Maycee Dickey, Luke Dunlap, Zackary Hoop, James Makayla, Hayle Lucas, Thomas McCulloch, Hannah St.Clair.



Sophomores — Damen Launder, Kenzlie Stafford.



Freshmen — Hailey Benner, Camden Black, Andrew Bradshaw, Kiersten Cazzell, Charly Coulter, Macayla Ellis, Sarah Alexis Hunter, Landyn Lingafelter, Madison May, Breanna Mcculloch, Leslie Mcelfresh, Cayden Nicholson, Gavin Stillion, Carson Todd.



Honor Roll



Seniors — Kaid Arnold, Addison Black, Boston Black, Caitlyn Cantwell, Chance Carpenter, Ethan Clarkston, Haileigh Cottle, Jared Dye, Logan Fox, Marek Gamble, Baylee Harmon, Taylor Haught, Taylor Hlad, Zakkary Hopkins, Shane Iams, Tyler Johnston, Sophia Kapolka, Tina Leach, Hunter Loy, Sophia Lucas, Elissa Mallett-Neff, Johnathan McCall, Devon Poland, Anna Rogers, Wyatt Rossiter, Zachary Rusnak, Ethan Scarbo, Summer Shinkle, Katherine Slabaugh, Logan Spangler, Brayden Stillion, Avery Walker, Joseph Whealdon, Haleigh Wilson.



Juniors — Haley Antill, Elena Bell, Paxtyn Bonar, Naomi Carpenter, Sydney Christman, Zayne Cunningham, Alex Dennis, Maddison Devillez, Breanne Dudley, Lynsey Dudley, Owen Emig, Alexandria Kintner, Macey Koon, Brittani Martin, Eric Mcculloch, Makayla Omayas, Kheira Plants, Grace Redd, Greta Roberts, Patrick Ross, Adam Stoney, Cale Warner.



Sophomores — Jaron Aber, Madison Boyer, Carrie Carpenter, Jacqulyn Christian, Kenzi Combs, Cole Eltringham, Ronald Hare, Liberti Huggins, Emma Johnston, Katera McConahay, Timothy McGuire, Joy Milligan, Logan Moore, Lilyann Norman, Levin Shaw, Joseph Tackett, Joel Weigand.



Freshmen — Tirrell Adams, Mylee Arnold, Samuel Bopp IV, Elizabeth Brier, Kendyl Cannon, Jaden Costello, Sydney Dennison, Megan Devillez, Charles Dyer, Ethan Furbee, Jaelynn Gibson, Kaylynn Gombeda, Katelynn Heady, Baylie Kuczmarski, Hayley Lynch, Richard McConkey, Ashton Miles, Tabitha Milligan, Mila Norman, Kelley Pinkerman, Henry Rice, Kaylen Verasso, Autumn Walker.



Merit List



Seniors — Macenzie Bates, Brydan Caprita, Logan Kocsis, Jacob Miller, Dakotah Nealey, Brady Wildroudt.



Juniors — Joanna Bell, Isabella Burke, Jericha Bush, Rhett Dyer, Haylee Johnson, Cody Lauffer, Alyssa Marlatt, Emily Masters, Hannah Stoney, Tanner Yerian.



Sophomores — Cherokee Daugherty, Trenton Davidson, Marshall Dyer, Rion Fairchild, Joclyne Gadd, Rylee Gress, Elizabeth Hensley, Shianna Howard, Paige Jones, Alexis Larrick, Hayden Loy, Hailey McAdams, Kathryn Money, Paige Norris, Loryn Ogle, Kayla Richards, Jacob Singleton, Austin Vannoy.



Freshmen — Shawn Abrams, Michael Baker, Emily Bucy, Rachael Cottle, Maxton Epperson, Dylan Garner, Matthew George, Amy Harper, Alexzandria Helms, Ella Jefferis, Braden Jones, Jacob Justice, Bailey Khune, Abbye Lacroix, Brayden Lappert, Sydney Marion, Andrew Parry, Meadow Potts, Sawyer Reid, Dakota Roberts, Andrew Sweeney, Baylee Yerian.