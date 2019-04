The following is the third nine weeks grading period honor roll at Barnesville Middle School:



All A’s



Eighth grade: John Blizzard, Anna Cline, Kynlie Cline, Cali Crick, Logan Dodd, Lillian Ford, Jerney Fox, Kaylee Graham, Ava Hanes, Colin Hannahs, Hannah Leach, Rilee Lucas, Mackenzie Orum, Emma Pack, Vincent Phillips.



Seventh grade: Marah Bethel, Lauren Blon, Sho Brownstein, Belle Corder, Luke Detling, Emma Doherty, Jenna Duvall, Anna Eberhart, Asa Geilinger, Johnathan Huntsman, Lilly Kinney, Cali Lee, Ava McFarland, Madelyn Schaffer, Meghan Shultz, Jayln Skinner, Tate Spangenburg, Eden Steele, Ellie Thompson, Madison Winters, Raighlyn Dameron-Yakubowski.



Sixth grade: Jozie Bostic, Carson Burkhart, Kennadi Dodd, Kylee Gibbons, Alexis Grear, Addyson Moore, Sydney Pavell, Olivia Phillips, Caleb Powell, Kylee Powell, Marlee Strawn, Luke Taylor, Braedon Willis.



Fifth grade: Roselyne Anderson, Sophie Baker, Isabella Bush, Addison Carpenter, Logan Craker, Benjamin Eberhart, Aundrea Elliott, AJ Empeno, Maleah Farrell, Lydia Fuchs, Easton Huntsman, Asilynn Jendrusik, Max Miller, Ella Nugent, Delani Okey, Kayci Phillips, Ashlyn Spangenburg, Emma Welch, Charlie Wells.



Honor Roll



Eighth grade: Lakyn Abrigg, Dustin Anderson, Logan Anderson, Julian Becerra, Ryan Bostaph, Kylie Bracken, Landry Burke, Ruth Byler, Regan Campbell, Blayne Carpenter, Alyssa Carter, Britnee Cassidy, Karli Detling, Gabrielle Dowdle, Dominik Ebright, Breanna Flood, Brayden Galloway, Mackenzie Goddard, Kara Hagan, Braden Henry, Julie Johnson, Halle Markovich, Hayden McCrate, Madison Schmidt, Anna Sells-Stewart, Emmeka Showalter, Jordon Smith, Olivia Stephen, Staci Stewart, Briar Stoffel, Isabella Taylor, Connor Warrington, Corbin Wise, Mia Yee.



Seventh grade: Allison Bell, Emma Boulet, Alivia Campbell, Taylor Crooks, Sabastian Green, Zoey Hickenbottom, Hank Johnson, Brylee Kover, Aeriana McQueary, Kailey Nugent, Tiahnna Phillips, Benjamin Ralston, Chase Riley, Reese Stephen, Jadyn Thornton, Joey Thornton, Carson Tracy, Aydon Van Horn, Jaxon Wiley, Kylie Winland, Elye Wise, Ayla Yater.



Sixth grade: Evan Boulet, Braden Butler, Camden Carpenter, Eliza Carpenter, Kole Carpenter, Suzanne Carpenter, Devin Crumbaker, Gage Cunningham, Kennedy Dornon, Payton Dudzik, Zoey Fritter, Sabrina Hickenbottom, Tanner Hoff, Hayley Hoffer, Delana Jenkins, Abigail Johnson, Karter Kaplet, Addyson Keiger, Kourtnie Keiser, Evan Lough, Kenzie Lucas, Rylan Lucas, Shepherd Richey, Nevaeh Russell, Caden Sellers, Fallyn Sellers, Ava Sobutka, Conner Starr, Jasmine Starr, Lilly Welch.



Fifth grade: Jack Anderson, Payton Bell, Dylan Blon, Mac Cacioppo, Graham Campbell, Kaylee Darby, Addison DeGenova, Hayden Fox, Brooklyn Freshwater, Johnathan Inherst, Chloe Keiser, Aiva Leasure, Brylee Leasure, Kaylee Lewis, Dillon Lucas, Brody Mcfarland, Jaxon Smith, Graham Spence, Peyton Steed, Hayden Treadway, Brooke Watson, Ryanna Wells, Ryker Willis, Eric Wilson.