Tuesday

Mar 31, 2020 at 11:09 AM


UTICA SHALE WELL ACTIVITY AS OF MARCH 28


DRILLED: 144 (145 as of last week)


DRILLING: 107 (109)


PERMITTED: 492 (483)


PRODUCING: 2,481 (2,478)


TOTAL: 3,224 (3,215)


Nine horizontal permits were issued during the week that ended March 28, and 9 rigs were operating in the Utica Shale.


TOP 10 COUNTIES BY NUMBER OF PERMITS


1. BELMONT: 680 (677 as of last week)


2. CARROLL: 530 (530)


3. HARRISON: 506 (504)


4. MONROE: 432 (432)


5. GUERNSEY: 280 (280)


6. JEFFERSON: 273 (269)


7. NOBLE: 227 (227)


8. COLUMBIANA: 163 (163)


9. MAHONING: 29 (29)


10. WASHINGTON: 21 (21)


14. STARK: 12 (12)


TOP 10 COMPANIES BY NUMBER OF PERMITS


1. EAP OHIO: 858 (852 as of last week)


2. ASCENT RESOURCES UTICA: 625 (622)


3. GULFPORT APPALACHIA: 412 (412)


4. ANTERO: 255 (255)


5. ECLIPSE: 214 (214)


6. RICE: 147 (147)


7. CHESAPEAKE: 116 (116)


8. XTO: 80 (80)


9. HILCORP: 62 (62)


10. CNX GAS: 58 (58)


SOURCE: OHIO DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES