The following are the bowling league results at Chestnut Lanes:



Women 150 over — Sharon Hannahs, 156; Lydia McIntire, 156, 172; Thelma Robinson, 161; Carol Hayes, 183; Roberta Lucas, 188, 168; Carolyn Bunting, 167; Cyndi Phillips, 164; Barb Morris, 167, 160, 195; Amy West, 171; Jane Sullivan, 150, 165; Debbie Butler, 155; Pat Clark, 175; Tricia Dodd, 156, 155, 189; Lila Wells, 158, 158; Joyce Brocklehurst, 152; Connie Hamilton, 158, 155.



Women 500 over — Roberta Lucas, 504; Barb Morris, 522; Tricia Dodd, 500.



Men 200 over — Bart Hupp, 200, 235, 209, 241; Don Perdue, 216, 224, 215, 214, 214; Craig Keiser, 268, 208; Dylan MacMillan, 247, 210; Preston Dornon, 227, 231, 223; Roger Morris, 206; AJ Corder 219, 214, 208, 211, 203, 207; Chuck Debolt, 215, 202; Kraig Seneff, 206; John Tallman, 237, 237, 233; Jack Hirschback, 212; Jeff Hunkler, 201; Tom Butler, 216; Darren Miller, 215; Allen Jones, 213; Eric Butler, 214, 244; Adam Inherst, 213, 201, 211; Cory Bates, 215; Jayme Detling, 246; Adam Detling, 211; Mike Heath, 222; Monte Sutton, 226, 201, 217; Kevin Kinney, 235, 229, 222; Denny Stephen, 211; Mark Duvall, 202; Eric Goddard, 202; Randy Stephen, 237; Chad Hall, 218, 208.



Men 575 over — Bart Hupp, 627, 611; Craig Keiser, 594, 591; Don Perdue, 633, 663; Dylan MacMillan, 611; Preston Dornon, 576, 628; AJ Corder, 631, 621; Chuck Debolt, 575; John Tallman, 707; Allen Jones, 575; Eric Butler, 605; Tom Butler, 581; Darren Miller, 587; Adam Inherst, 578, 592; Jayme Detling, 578; Adam Detling, 589; Mike Heath, 581; Kevin Kinney, 656, 589; Randy Stephen, 595; Monte Sutton, 612; Chad Hall, 618.